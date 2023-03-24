МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем усилили падение до 4%, свидетельствуют данные торгов. Рыночная волатильность затронула нефтяные котировки, поскольку опасения за экономику и банковский сектор усилились к концу рабочей недели. Американский бизнесмен за день потерял более 500 миллионов долларов

По состоянию на 14.19 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,04% — до 72,84 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 4,23%, до 67 долларов. Утром нефть дешевела на 0,2%.

В последний рабочий день недели рынки больше склонны к уходу от риска, потому что мировые центробанки продолжают повышать ставки. Монетарное ужесточение негативно отражается на ожиданиях по экономике, что в свою очередь сдерживает перспективы нефтяного спроса.

В результате ухода от риска биржи Азии закрылись в основном в минусе, европейские индексы падают на 2-2,5%, а доллар дорожает к евро на 0,8%. При этом в европейском регионе заметно падает банковский сектор, сильнее всего дешевеют акции Deutsche Bank — на 13%.

Рынки обращают внимание и на заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Ранее министр сообщила, что США потребуется несколько лет для восполнения стратегического резерва нефти, который обмелел из-за товарных интервенций.