МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Уровень добычи нефти на месторождении в Иракском Курдистане после заключения соглашения с федеральным правительством Ирака вырос в 3-4 раза до уровня 14 тысяч баррелей в сутки, сообщает иракское агентство Shafaq News со ссылкой на источники. СМИ: решение ОПЕК+ сократить добычу нефти — тройной удар по Западу

Ранее федеральное правительство Ирака и региональное правительство Иракского Курдистана достигли окончательной договоренности о возобновлении экспорта нефти с севера страны в Турцию, который был приостановлен 25 марта после решения Международного арбитражного суда. Об этом решении объявили на совместной пресс-конференции в Багдаде главы правительств Ирака и Иракского Курдистана.

"В последние дни объем добычи нефти был снижен до 4-5 тысяч баррелей в сутки, но на сегодняшний день добыча восстановлена ​​до 14 тысяч баррелей в сутки", — сообщил агентству местный источник.

Он также отметил, что добытая нефть транспортируется 65 танкерами на нефтеперерабатывающий завод в Эрбиле.

Турция прекратила прокачку около 450 тысяч баррелей иракской нефти в сутки по трубопроводу от приграничной зоны с Ираком до своего порта Джейхан 25 марта после того, как Ирак выиграл арбитражное дело. Приостановка экспорта с севера Ирака вынудила нефтяные компании, работающие в регионе, прекратить добычу или начать заполнять резервуары для хранения.

Багдад заявил, что Турция нарушила совместное соглашение, позволив курдским властям экспортировать нефть в Джейхан на протяжении многих лет без его согласия.