МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть показывают разнонаправленную динамику в среду вечером, ряд факторов противоречиво влияют на рынок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на нефть перешли к снижению после утреннего роста

По состоянию на 21.48 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,04%, до 84,97 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI снижается на 0,2%, до 80,55 доллара.

Инвесторы оценивают ряд факторов среды, противоречиво влияющих на нефтяной рынок. Вышедшая в среду статистика показала, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 31 марта снизились на 3,7 миллиона баррелей, аналитики ожидали снижения лишь на 2,3 миллиона, что демонстрирует сохраняющийся спрос на нефть.

Однако данные по экономике страны, напротив, оказались слабее ожиданий. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в марте увеличилось на 145 тысяч вместо ожидаемых аналитиками 200 тысяч, а индекс деловой активности в сфере услуг США в марте сократился до 51,2% с 55,1% месяцем ранее, хоть ожидалось снижение показателя лишь до 54,5%. Эти данные демонстрируют замедление экономического роста в стране, что, в свою очередь, может снизить спрос на нефть.

"Показатели запасов были бычьими, но слабые экономические данные в США сегодня утром затмили улучшение спроса. Ралли нефтяных цен, скорее всего, будет сдерживаться слабыми экономическими показателями", — сказала агентству Блумберг старший трейдер по энергетике в CIBC Private Wealth Ребекка Бабин (Rebecca Babin).