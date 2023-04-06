МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть показывают разнонаправленную динамику, колеблясь в пределах 0,1%, пока инвесторы реагируют на противоречивые факторы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на нефть замедлили темпы снижения

По состоянию на 21.18 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,01%, до 85 долларов за баррель, майских фьючерсов на WTI снижается на 0,02%, до 80,59 доллара.

"В ближайшее время может наблюдаться некоторая волатильность, обусловленная выходом экономических данных США и их влиянием на монетарную политику ФРС. Тем не менее, если мы увидим продолжающееся снижение запасов, нефть должна избавиться от этого", — сказал агентству Блумберг аналитик по сырьевым товарам в UBS Global Wealth Management Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

Противоречивые факторы текущей недели продолжают влиять на нефтяной рынок. Вышедшая в четверг статистика из США оказалась неоднозначной. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 1 апреля, уменьшилось на 18 тысяч с показателя предыдущей недели, однако последний был пересмотрен: по обновленным данным, количество первичных заявок в предшествующую неделю составило 246 тысяч, а не 198 тысяч, как было заявлено изначально.

При этом сохраняет свою актуальность для сокращения предложения нефти на рынке неразрешенная ситуация в Ираке, где из-за разногласий между властями страны и Иракским Курдистаном задерживается экспорт около 450 тысяч баррелей в день, ранее поступавших в турецкий порт Джейхан, а также решение о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти общим объемом в 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года, принятое министерским комитетом ОПЕК+.

Также вечером четверга были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 6 апреля их число уменьшилось на две — до 590 агрегатов.