МВФ прогнозирует снижение нефтяных цен в 2023 году на 24,1 процента
МВФ прогнозирует снижение нефтяных цен в 2023 году на 24,1 процента и в 2024 году на 5,8 процента
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ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение нефтяных цен в 2023 году на 24,1% и на 5,8% в 2024 году, говорится в докладе международной организации.
Организация прогнозирует среднюю стоимость нефти в 2023 году на уровне 73,13 доллара за баррель, а в 2024 году на уровне 68,9 доллара за баррель. В январском докладе МВФ ожидал средние цены на нефть в 81,13 доллара и 75,36 доллара за баррель соответственно.
В 2022 году МВФ оценил рост нефтяных цен в 39,2%, а среднюю цену в 96,36 доллара за баррель.
https://1prime.ru/oil/20230411/840343422.html
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