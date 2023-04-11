ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение нефтяных цен в 2023 году на 24,1% и на 5,8% в 2024 году, говорится в докладе международной организации. Почти 140 тысяч евро. Немцы шокированы тратами Бербок на визажиста

Организация прогнозирует среднюю стоимость нефти в 2023 году на уровне 73,13 доллара за баррель, а в 2024 году на уровне 68,9 доллара за баррель. В январском докладе МВФ ожидал средние цены на нефть в 81,13 доллара и 75,36 доллара за баррель соответственно.

В 2022 году МВФ оценил рост нефтяных цен в 39,2%, а среднюю цену в 96,36 доллара за баррель.