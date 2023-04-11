МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 85,01 доллара за баррель с прежних 82,95 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

При этом EIA также повысило прогноз средней цены Brent на 2024 год до 81,21 доллара за баррель с прежних 77,57 доллара.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2023 год был также повышен до 79,24 доллара за баррель с мартовской оценки в 77,1 доллара, а прогноз на 2024 год увеличился до уровня 75,25 доллара за баррель.

ДОБЫЧА В США

Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 100 тысяч баррелей в день — до 12,54 миллиона баррелей, на 2024 год — на 120 тысяч баррелей в сутки, до 12,75 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

В марте минэнерго США понизило прогноз на 2023 год на 50 тысяч баррелей, до 12,44 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — на 20 тысяч, до 12,63 миллиона баррелей в день.

Уровень добычи нефти в США в 2022 году оценивается в 11,88 миллиона баррелей в день.

СПРОС НА НЕФТЬ

Минэнерго США понизило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2023 году до 1,4 миллиона баррелей в сутки, сохранило прогноз по росту спроса в 2024 году — на 1,8 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США.

"Мы прогнозируем, что мировое потребление жидкого топлива вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2023 году и на 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2024 году", — говорится в докладе.

В мартовском докладе Минэнерго прогнозировало, что в 2023 году спрос на нефть в мире вырастет на 1,5 миллиона баррелей в сутки. В 2024 году министерство ожидало рост спроса на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Согласно приложенным материалам, теперь Минэнерго прогнозирует, что в 2023 году мировой спрос достигнет 100,87 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году — 102,72 миллиона.

Отмечается, что растущие риски в американском и мировом банковском секторе усиливают неопределенность макроэкономических условий и их потенциального влияния на потребление нефти. Это увеличивает вероятность того, что спрос окажется ниже текущего прогноза.