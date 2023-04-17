НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр — ПРАЙМ. РФ и Индия работают над созданием новой перестраховочной компании для нефтяных поставок, ее создание до конца года не исключено, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. В США рассказали, как Россия может обходить потолок цен на нефть

"Такая тема звучит на повестке наших финансовых органов, в частности, Центрального банка. Сказать, что завтра подписано соглашение и создана структура — пока такого нет", — сказал он, отвечая на вопрос возможной совместной с Индией компании-перестраховщике для нефтяных поставок.

Не исключено, такая структура может быть создана уже в 2023 году. "До конца года всё-таки ещё много времени: прошло всего четыре месяца, и то не полных", — добавил он.

В шестом пакете Евросоюза введен запрет компаниям ЕС страховать и финансировать транспортировку нефти, в частности, по морским маршрутам, в третьи страны.