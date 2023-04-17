МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером более чем на 2%, пока рынки оценивают перспективы экономического роста в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта.

По состоянию на 20.08 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,03%, до 84,56 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 2,15%, до 80,66 доллара.

Рынки оценивают перспективы экономического роста в Китае — одном из главных импортеров нефти в мире, инвесторы следят за темпами восстановления китайской экономики после отмены политики "нулевого ковида". Так, оптимизм о росте спроса на "черное золото" в стране угасает в преддверии статистики из КНР. Во вторник утром будут выпущены данные о ВВП страны. Аналитики ожидают роста показателя за прошлый квартал на 4% в годовом выражении после увеличения на 2,9% в четвертом квартале прошлого года, что лишь на 0,1% опередит показатель за третий квартал прошлого года — 3,9%.

Аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга (Tamas Varga), мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что беспокойство по поводу заторможенного экономического роста в Китае и неуправляемой инфляции "сводит на нет усилия по повышению цен". "Преодолеть барьер в 90 долларов по Brent будет непростой задачей в самом ближайшем будущем", — заключил эксперт.