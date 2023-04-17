МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в мае поднимется по сравнению с текущим месяцем на 49 тысяч баррелей в день, или на 0,5%, до 9,328 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

В том числе добыча в бассейне Permian поднимется на 13 тысяч баррелей в день, до 5,694 миллиона баррелей в день, на Bakken — на 17 тысяч, до 1,176 миллиона, на Anadarko — на 8 тысяч, до 458 тысяч баррелей в день. На месторождении Niobrara добыча вырастет на 4 тысячи баррелей, до 672 тысяч баррелей в день.

На Eagle Ford ожидается рост на 6 тысяч баррелей, до 1,141 миллиона баррелей, на Appalachia — на 1 тысячу, до 150 тысяч баррелей в день. На месторождении Haynesville добыча не изменится и составит 37 тысяч баррелей в день, говорится в релизе.

Также EIA ожидает в мае общего увеличения добычи газа на всех этих месторождениях на 332 миллиона кубических футов, до 97,167 миллиарда кубических футов в сутки.

Согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в марте сократилось по сравнению с февралем на 10, до 4 676.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи скважины. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.