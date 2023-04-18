МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник днем после столь же слабого удорожания утром, свидетельствуют данные торгов.

Нефтяные вышки в Татарстане

Ученый предположил, когда отменят потолок цен на российскую нефть

По состоянию на 13.31 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,11%, до 84,67 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 80,73 доллара.

Инвесторы оценивали экономическую статистику из Китая. В частности, рост ВВП страны в первом квартале ускорился на 4,5% в годовом выражении с 2,9% в четвертом квартале прошлого года. В то же время объемы промышленного производства в стране за март выросли на 3,9% год к году, а ожидался рост на 4%. Восстановление китайской экономики существенно влияет на спрос на нефть.

В то же время среди инвесторов сохраняются ожидания нового повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на заседании 2-3 мая. С целью получить возможные подсказки к следующему шагу регулятора нефтяным рынком ожидается публикация "Бежевой книги" — сводки комментариев ФРС об экономическом положении в стране. Согласно CME Group, почти 89% аналитиков ожидают повышение ставки на 0,25 процентного пункта, до 5,25%. Остальные прогнозируют сохранение ставки.