МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник днем после столь же слабого удорожания утром, свидетельствуют данные торгов. Ученый предположил, когда отменят потолок цен на российскую нефть

По состоянию на 13.31 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,11%, до 84,67 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 80,73 доллара.

Инвесторы оценивали экономическую статистику из Китая. В частности, рост ВВП страны в первом квартале ускорился на 4,5% в годовом выражении с 2,9% в четвертом квартале прошлого года. В то же время объемы промышленного производства в стране за март выросли на 3,9% год к году, а ожидался рост на 4%. Восстановление китайской экономики существенно влияет на спрос на нефть.

В то же время среди инвесторов сохраняются ожидания нового повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на заседании 2-3 мая. С целью получить возможные подсказки к следующему шагу регулятора нефтяным рынком ожидается публикация "Бежевой книги" — сводки комментариев ФРС об экономическом положении в стране. Согласно CME Group, почти 89% аналитиков ожидают повышение ставки на 0,25 процентного пункта, до 5,25%. Остальные прогнозируют сохранение ставки.