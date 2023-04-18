МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут перед выходом данных о запасах этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.54 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,45%, до 85,14 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 81,26 доллара.

Рынки ожидают данных о коммерческих запасах нефти в США, публикация которых запланирована на среду. Аналитики полагают, что за неделю по 14 апреля запасы в стране снизились на 2,46 миллиона баррелей после роста на 0,6 миллиона баррелей неделей ранее. Кроме того, ожидается снижение запасов бензина на 1,9 миллиона баррелей после сокращения на 0,3 миллиона и снижение запасов дистиллятов на 1,75 миллиона баррелей после сокращения на 0,6 миллиона.

Также инвесторы продолжают оценивать статистику из Китая. Так, ранее во вторник стало известно, что рост ВВП в КНР за первый квартал составил 4,5% в годовом выражении после увеличения на 2,9% в предшествовавшем квартале, хотя ожидался рост лишь на 4%. Кроме того, промышленное производство в стране в марте выросло в годовом выражении на 3,9%. Таким образом, статистика стала сигналом восстановления китайской экономики, что, в свою очередь, усилило ожидания увеличения спроса на "черное золото".