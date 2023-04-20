МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2% в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на нефть ускорили снижение на негативных настроениях на рынке

По состоянию на 19.49 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,61%, до 80,95 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 2,55%, до 77,22 доллара.

Рынки продолжают оценивать отчет ФРС об американской экономике. В сводке Федрезерва об экономическом положении в США регулятор заявил, что за март-апрель экономическая активность в стране изменилась незначительно. После выхода комментариев, согласно CME Group, 82,8% аналитиков продолжают прогнозировать повышение учетной ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25%, на заседании Федрезерва 2-3 мая.

Также рынки пребывают в ожидании публикации данных американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. Выход данных запланирован на вечер пятницы. За предыдущую рабочую неделю число агрегатов уменьшилось на два — до 588.

"Теперь вопрос в том, будет ли заполнен этот разрыв, ведь максимум, достигнутый в пятницу, чуть-чуть не дотянул до 76 долларов по WTI и 78 долларов по Brent. Это потребует еще одного падения примерно на 3%, но вернет цену к середине диапазона, в котором нефть торговалась в течение нескольких месяцев", — приводит портал Market Watch слова старшего рыночного аналитика OANDA Крейга Эрлама (Craig Erlam).