МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть растут в пятницу вечером, готовясь при этом завершить неделю снижением более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.25 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 4,03%, до 75,42 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 4,33%, до 71,53 доллара.

Цены на нефть готовятся показать недельное снижение. С понедельника стоимость марки Brent упала на 5,5%, WTI — на 7,22%. Так, стоимость нефти продемонстрирует четвертую неделю снижения подряд.

Стоимость "черного золота" растет в пятницу вечером, пока рынки оценивают вероятность возникновения рецессии. Так, трейдеры реагировали на американскую статистку, опубликованную ранее в пятницу. Безработица в США в апреле снизилась до 3,4% с уровня марта в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 253 тысячи. При этом аналитики полагали, что безработица, напротив, выросла до 3,6%, а увеличение числа рабочих мест прогнозировалось на 180 тысяч.

Кроме того, инвесторы продолжают позитивно оценивать заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что она возьмет паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Вдобавок, коммерческие запасы нефти в США увидели крупное сокращение показателя уже третью неделю подряд.

Главный аналитик CompareBroker.io. Джамиль Ахмад (Jameel Ahmad), мнение которого приводит портал MarketWatch, считает, что в течение недели нефть "продавливалась опасениями рецессии, однако отчет о занятости, наряду с относительно оптимистичными комментариями представителей центральных банков и заявлениями на протяжении всей недели, позволяет надеяться, что в этом году рецессии удастся избежать".

Также вечером пятницы были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 5 мая их число сократилось на четыре — до 588 агрегатов.