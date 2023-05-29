МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются, ожидая макроэкономическую статистику недели, свидетельствуют данные торгов. В Банке России отметили перспективы рубля во внешнеэкономических расчетах

По состоянию на 18.51 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,42%, до 76,66 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 72,56 доллара.

На текущей неделе инвесторы ожидают публикации ряда важных макростатистических данных, которые могут оказать влияние на рынок. Так, в среду Федеральная резервная система (ФРС) США выпустит очередную "Бежевую книгу" — сводки комментариев ФРС об экономическом положении в стране. Этот отчет не только может сообщить оценку регулятора относительно экономики США, но и подсказать дальнейший шаг Федрезерва, чье следующее заседание по учетной ставке состоится в середине июня. Согласно данным CME Group, 58,4% аналитиков ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне.

А в среду и четверг выйдут данные по индексу деловой активности в промышленности и коммерческим запасам нефти в США. Первый показатель, как ожидается, в мае снизился до 47 пунктов с 47,1 пункта месяцем ранее. Коммерческие запасы нефти же за неделю, завершившуюся 19 мая, неожиданно резко сократились на 12,5 миллиона баррелей.