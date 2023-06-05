МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в понедельник вечером на оптимизме инвесторов относительно экономической ситуации в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. СМИ: Американцы сами ведут свою экономику к краху

По состоянию на 18.01 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,44% — до 77,23 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1,34% — до 72,7 доллара за баррель.

"Пятничные данные по занятости, похоже, забили гвоздь в крышку гроба опасений по поводу повышения ставок. Рынок решил (справедливо), что мы почти покончили с повышением ставок, и если мы не получим катастрофических данных по инфляции, то любые будущие повышения ставок будут слишком незначительными, чтобы действовать как встречный ветер", — приводит агентство Блумберг слова главы отдела макростратегии Academy Securities Питера Тчира (Peter Tchir).

В пятницу данные показали, что показатель безработицы в США по итогам мая увеличился до 3,7% с 3,4% месяцем ранее. Данные рынка труда учитываются ФРС, поскольку сигнализируют о состоянии экономики и влияют на решение по учетной ставке. Согласно CME Group, 79,5% аналитиков считают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 5-5,25% на заседании 13-14 июня. Остальные прогнозируют повышение ставки еще на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%.

Нефтяной рынок также продолжает реагировать на новости о решении по добыче ОПЕК+. Альянс по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки.