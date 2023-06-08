МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть незначительно растут в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. В мире разгорается битва за "белую нефть": что упустила Россия

По состоянию на 8.43 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent символически росла на 0,04% — до 76,98 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,1%, до 72,58 доллара.

Рынки оценивают данные, опубликованные днем ранее. Так, управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 июня, снизились на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,3%, — до 459,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста запасов на 1 миллион баррелей.

Также в среду была опубликована статистика по Китаю, который является одним из крупнейших мировых импортеров нефти. Экспорт Китая в годовом выражении в мае упал на 7,5%, хотя аналитики ожидали сокращения лишь на 0,4%. Импорт снизился на 4,5% вместо ожидавшихся 8%.

"Текущее ценовое движение явно отражает масштабные макроэкономические проблемы", — сказал агентству Блумберг рыночный аналитик Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).