МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем растут, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы спроса и предложения после выхода статистики по запасам в США. Цены на газ в Европе закрылись на уровне 300 долларов за тысячу кубов

По состоянию на 13.06 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,45%, до 77,3 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,54%, до 72,92 доллара.

Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 2 июня снизились на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,3%, — до 459,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста запасов на 1 миллион баррелей. При этом добыча увеличилась на 200 тысяч баррелей в день — до 12,4 миллиона баррелей в сутки.

Рынки в то же время продолжают оценивать ситуацию вокруг добычи ОПЕК+. Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки.