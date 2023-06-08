МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Россия обсуждает с дружественными странами новую систему клубов взаимного страхования рисков для беспрепятственных поставок российской нефти, сообщил вице-премьер Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". Новак рассказал о заявках на поставки российской нефти

"Для беспрепятственного доступа российского нефтяного сырья на рынки рассматривается возможность создания с дружественными государствами новой системы клубов взаимного страхования и перестрахования рисков перед третьими лицами (P&I страхования). Ее главное преимущество — независимость от страховых и банковских услуг недружественных стран, устойчивость и масштабируемость для всех видов поставок", — пишет Новак.

По его словам, усилия правительства РФ сегодня направлены на дальнейшее развитие энергетической инфраструктуры в страны АТР, наращивание дружественного флота, а также создание финансовой инфраструктуры, включая систему платежей и страхования.

"Также прорабатывается механизм реализации не только энергоносителей, но и услуги по их доставке конечному потребителю", — добавил вице-премьер.