Россия обсуждает с партнерами систему взаимного нефтяного страхования
Новак: Россия и дружественные страны обсуждают систему взаимного нефтяного страхования
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Россия обсуждает с дружественными странами новую систему клубов взаимного страхования рисков для беспрепятственных поставок российской нефти, сообщил вице-премьер Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
"Для беспрепятственного доступа российского нефтяного сырья на рынки рассматривается возможность создания с дружественными государствами новой системы клубов взаимного страхования и перестрахования рисков перед третьими лицами (P&I страхования). Ее главное преимущество — независимость от страховых и банковских услуг недружественных стран, устойчивость и масштабируемость для всех видов поставок", — пишет Новак.
По его словам, усилия правительства РФ сегодня направлены на дальнейшее развитие энергетической инфраструктуры в страны АТР, наращивание дружественного флота, а также создание финансовой инфраструктуры, включая систему платежей и страхования.
"Также прорабатывается механизм реализации не только энергоносителей, но и услуги по их доставке конечному потребителю", — добавил вице-премьер.
https://1prime.ru/oil/20230608/840782937.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.