МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем несколько ускорили рост по сравнению с утренней динамикой, трейдеры продолжают оценивать новости понедельника о снижении добычи Саудовской Аравией и Россией, свидетельствуют данные торгов. "Газпром нефть" начала поставки бензина Аи-95 в Казахстан

По состоянию на 13.20 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,33% — до 75,64 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1,36%, до 70,74 доллара. Утром нефть дорожала на 0,5%.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы поставок нефти после новостей о добыче. В понедельник Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки, начатого в июле.

Чуть позже вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки. В аппарате Новака уточнили, что в результате Россия в августе сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к ранее принятым обязательствам.

Кроме того, днем ранее стало известно, что Алжир в августе добровольно сократит добычу нефти еще на 20 тысяч баррелей в сутки, дополнительно к начатому с мая сокращению на 48 тысяч баррелей в сутки.

При этом сдерживающим фактором для стоимости нефти остаются риски перспектив спроса на фоне опасений по поводу экономики. Мировые центробанки продолжают ужесточать монетарную политику и повышать ключевые ставки для борьбы с высокой инфляцией, что усиливает риски рецессии.