МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром немного растут, пока рынки ожидают выхода статистических данных из США, свидетельствуют данные торгов. Нефть-матушка поддержала рубль

По состоянию на 8.13 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,14% — до 79,51 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 74,94 доллара.

Рынки ждут статистику по инфляции из США, которую минтруд страны опубликует позже в среду. Аналитики считают, что по итогам июня потребительские цены выросли на 3,1% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее.

Также инвесторы оценивают опубликованные в ночь на среду данные Американского института нефти (API) по коммерческим запасам нефти в США. По оценке организации, за неделю по 7 июля показатель увеличился на 3,026 миллиона баррелей. Официальная статистика будет опубликована минэнерго США позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост лишь на 0,48 миллиона баррелей после падения на 1,5 миллиона неделей ранее.

"Прорыв выше ключевого уровня в 80 долларов может открыть дорогу для повторного преодоления годового максимума", — сказал агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).