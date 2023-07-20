МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть незначительно растут в четверг днем, пока инвесторы оценивают текущую макроэкономическую информацию, свидетельствуют данные торгов. Америка поможет России: нефть снова будет по $100 за баррель

По состоянию на 13.10 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на символические 0,01% — до 79,47 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,03%, до 75,31 доллара.

Днем ранее были опубликованы статистические данные, из которых следует, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 14 июля сократились всего на 0,7 миллиона баррелей, или 0,2%, — до 457,4 миллиона баррелей, ожидалось снижение на 2,4 миллиона.

Теперь инвесторы ждут данные четверга. Позднее днем минтруд США опубликует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 14 июля число заявок выросло на 5 тысяч, до 242 тысяч.

"Brent явно не удается уверенно пробиться выше 80 долларов за баррель", — приводит агентство Блумберг слова главы отдела товарных стратегий ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).