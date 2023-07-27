МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут в среднем на 1% на фоне ряда позитивных факторов, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе по итогам торгов среды упали на 11 процентов

По состоянию на 7.54 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,92% — до 83,32 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,09%, до 79,64 доллара.

Котировки нефти, в частности, поддерживает склонность азиатских трейдеров к риску. В том числе поднимаются фондовые индексы Китая, одного из крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти.

Вместе с тем рынки оценивают еженедельную статистику по коммерческим запасам в США, опубликованную днем ранее. За неделю по 21 июля показатель снизился на 0,6 миллиона баррелей, или 0,1%, — до 456,8 миллиона баррелей. Ожидалось уменьшение на 2,4 миллиона баррелей. А добыча нефти в стране сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12,2 миллиона баррелей в сутки.

Позитивным фактором для нефтяного рынка является и ослабление доллара — это делает нефть более доступной при покупке в другой валюте. К евро и иене доллар дешевеет на 0,2%.