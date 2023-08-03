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Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти, заявил Новак
Нефть
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Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти на мировые рынки в сентябре, но теперь на 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак... ПРАЙМ, 03.08.2023
нефть, энергетика, новости, александр новак, россия, нефть, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти на мировые рынки в сентябре, но теперь на 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Россия в августе добровольно сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к объявленному ранее сокращению добычи. При этом нефтяные компании будут сами решать, снижать им добычу или экспорт, чтобы обеспечить это, объяснял Новак.
"В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тысяч баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", — сказал Новак.