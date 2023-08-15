МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals с 15 июля по 14 августа составила 70,33 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 84,23 доллара за баррель; таким образом, скидка на российскую нефть за этот период составила в среднем 13,9 доллара за баррель, следует из данных Минфина России. Цены на нефть сохраняют стабильность

"Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2023 года составила 70,33 доллара за баррель, или 513,4 доллара за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот период – 84,23 доллара", — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Месяцем ранее средняя цена нефти Urals составляла 58,03 доллара за баррель, а стоимость нефти North Sea Dated — 76,05 доллара, то есть скидка достигала 18,02 доллара за баррель. Российская нефть за отчетный период подорожала на 21%.

Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.