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2023
https://1prime.ru/oil/20230815/841449417.html
Цена нефти Urals выросла выше 70 долларов за баррель
Нефть
Новости
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. Средняя цена нефти Urals с 15 июля по 14 августа составила 70,33 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 84,23 доллара за баррель; таким образом,... ПРАЙМ, 15.08.2023
нефть, энергетика, новости, россия, минфин, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals с 15 июля по 14 августа составила 70,33 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 84,23 доллара за баррель; таким образом, скидка на российскую нефть за этот период составила в среднем 13,9 доллара за баррель, следует из данных Минфина России.
"Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2023 года составила 70,33 доллара за баррель, или 513,4 доллара за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот период – 84,23 доллара", — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
Месяцем ранее средняя цена нефти Urals составляла 58,03 доллара за баррель, а стоимость нефти North Sea Dated — 76,05 доллара, то есть скидка достигала 18,02 доллара за баррель. Российская нефть за отчетный период подорожала на 21%.
Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.