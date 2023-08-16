2023-08-16T13:49:54+03:00
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Стоимость нефти снижается на опасениях за спрос
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. Мировые цены на нефть в среду днем немного снижаются, опасения вокруг спроса сдерживают котировки, но ожидания снижения запасов "черного золота" в США замедляют удешевление,... ПРАЙМ, 16.08.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, нефть, спрос
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем немного снижаются, опасения вокруг спроса сдерживают котировки, но ожидания снижения запасов "черного золота" в США замедляют удешевление, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.38 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,22%, до 84,7 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,2%, до 80,83 доллара.
На нефть продолжают влиять разнонаправленные факторы. Так, днем ранее стало известно, что промпроизводство КНР в июле выросло слабее ожиданий. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому опасения по поводу перспектив его экономики отражаются на прогнозах по нефтяному спросу.
В то же время поддерживают котировки данные Американского института нефти (API), который в ночь на среду опубликовал свою оценку по коммерческим запасам в США за неделю по 11 августа. По данным API, показатель снизился на 6,2 миллиона баррелей. Официальные данные опубликует минэнерго США позднее в среду, аналитики прогнозируют, что запасы снизились на 2,3 миллиона баррелей.