МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем немного снижаются, опасения вокруг спроса сдерживают котировки, но ожидания снижения запасов "черного золота" в США замедляют удешевление, свидетельствуют данные торгов. Нефть продолжает дешеветь

По состоянию на 13.38 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,22%, до 84,7 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,2%, до 80,83 доллара.

На нефть продолжают влиять разнонаправленные факторы. Так, днем ранее стало известно, что промпроизводство КНР в июле выросло слабее ожиданий. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому опасения по поводу перспектив его экономики отражаются на прогнозах по нефтяному спросу.

В то же время поддерживают котировки данные Американского института нефти (API), который в ночь на среду опубликовал свою оценку по коммерческим запасам в США за неделю по 11 августа. По данным API, показатель снизился на 6,2 миллиона баррелей. Официальные данные опубликует минэнерго США позднее в среду, аналитики прогнозируют, что запасы снизились на 2,3 миллиона баррелей.