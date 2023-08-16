МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 августа, снизились на 6 миллионов баррелей, или 1,3%, — до 439,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сокращения показателя лишь на 2,32 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 33,8 миллиона баррелей с 34,6 миллиона.

В то же время запасы бензина в США снизились на 0,3 миллиона баррелей (0,1%), до 216,2 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя на 1,26 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,3 миллиона баррелей (0,3%), до 115,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось, напротив, сокращение — на 0,5 миллиона.