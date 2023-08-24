МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Минэнерго РФ, комментируя ситуацию с топливообеспечением в стране, заявило, что производство нефтепродуктов полностью обеспечивает спрос на внутреннем рынке с учетом переориентации на него части прежнего экспорта топлива. Нефть умеренно дешевеет

"Уровень производства нефтепродуктов на заводах полностью обеспечивает текущий спрос на топливо с учетом переориентации части экспорта бензина и дизтоплива на внутренний рынок, а также поставки запасов с нефтебаз на местах по рекомендациям Минэнерго России и ФАС России", — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Чтобы исключить возможные сбои в обеспечении топливом, работает штаб Минэнерго, подчеркнули также там.