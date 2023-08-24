2023-08-24T13:03:49+03:00
2023-08-24T13:03:49+03:00
2023-08-24T13:03:49+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230824/841561328.html
Минэнерго прокомментировало ситуацию с топливообеспечением в России
Нефть
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. Минэнерго РФ, комментируя ситуацию с топливообеспечением в стране, заявило, что производство нефтепродуктов полностью обеспечивает спрос на внутреннем рынке с учетом... ПРАЙМ, 24.08.2023
нефть, энергетика, новости, россия, нефть, спрос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Минэнерго РФ, комментируя ситуацию с топливообеспечением в стране, заявило, что производство нефтепродуктов полностью обеспечивает спрос на внутреннем рынке с учетом переориентации на него части прежнего экспорта топлива.
"Уровень производства нефтепродуктов на заводах полностью обеспечивает текущий спрос на топливо с учетом переориентации части экспорта бензина и дизтоплива на внутренний рынок, а также поставки запасов с нефтебаз на местах по рекомендациям Минэнерго России и ФАС России", — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
Чтобы исключить возможные сбои в обеспечении топливом, работает штаб Минэнерго, подчеркнули также там.