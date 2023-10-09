МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. ОПЕК ожидает, что Гайана нарастит добычу жидких углеводородов (нефти и конденсата) к концу 2030-х годов до уровня в 1,9 миллиона баррелей, говорится в ежегодном докладе организации World Oil Outlook (WOO). ОПЕК ожидает снижения добычи нефти и конденсата в России к 2028 году

"Согласно прогнозам, добыча в Гайане жидких углеводородов продолжит расти — с 1 миллиона баррелей в сутки в 2028 году до пика примерно в 1,9 миллиона баррелей в сутки, который будет сохраняться с конца 2030-х годов", — поясняется в документе.

Таким образом, Гайана является единственным крупнейшим источником долгосрочного роста добычи жидких углеводородов среди стран, не входящих в ОПЕК, уточняется в прогнозе. Несмотря на то что США увеличат добычу, ожидается, что их добыча начнет снижаться сразу после того, как достигнет пика.

ОПЕК также прогнозирует, что Гайана вскоре может нарастить производственные мощности. Вероятно, начнется производство четырех новых плавучих установок FPSO (Floating Production, Storage and Offloading unit), помимо проектов Payara, Yellowtail, Uaru и Whiptail. Каждый из них включает в себя несколько участков и использует большие плавучие системы добычи, которые добывают до 250 тысяч баррелей жидких углеводородов в сутки.

Первые шесть FPSO сейчас находятся на стадии реализации, предполагает ОПЕК, ссылаясь на информацию от американских ExxonMobil и Hess Corp и китайской CNOOC — компаний, которые участвуют в разработке блока Stabroek. Ожидается, что в конечном итоге по плану в стране будут работать до десяти плавучих установок.