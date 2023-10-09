МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 4% в понедельник вечером на фоне возможного сокращения предложения с Ближнего Востока из-за ситуации вокруг Израиля, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. ОПЕК ждет роста спроса на нефть в мире к 2028 году

По состоянию на 18.48 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9% — до 87,88 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 4,11%, до 86,22 доллара.

"В последнее время нефть склонна слишком остро реагировать на геополитические события, и рост цен был непродолжительным. Текущая ситуация (в Израиле — ред.) может оказаться исключением, поскольку рынок особенно чувствителен к возможным перебоям в поставках", — сказала агентству Блумберг старший трейдер по энергоносителям в CIBC Private Wealth Ребекка Бабин (Rebecca Babin).

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.