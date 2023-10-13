БУДАПЕШТ, 13 окт — ПРАЙМ. Транзит нефти из России в Венгрию через Украину идет бесперебойно, Будапешт надеется, что он не будет нарушен, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономический связей Венгрии Петер Сийярто. Сийярто: Венгрия надежно подготовилась к зиме благодаря поставкам из России

"Поставки нефти через Украину идут бесперебойно и мы искренне надеемся, что никто не сделает невозможным этот маршрут поставок ни финансово, ни политически, ни физически", — сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).

Сийярто в Москве принимает участие в Российской энергетической неделе. РИА Новости выступает информационным партнером форума.