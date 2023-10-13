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https://1prime.ru/oil/20231013/841977738.html
В Венгрии заявили о бесперебойном импорте российской нефти
Нефть
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Транзит нефти из России в Венгрию через Украину идет бесперебойно, Будапешт надеется, что он не будет нарушен, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономический связей Венгрии... ПРАЙМ, 13.10.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, россия, венгрия, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БУДАПЕШТ, 13 окт — ПРАЙМ. Транзит нефти из России в Венгрию через Украину идет бесперебойно, Будапешт надеется, что он не будет нарушен, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономический связей Венгрии Петер Сийярто.
"Поставки нефти через Украину идут бесперебойно и мы искренне надеемся, что никто не сделает невозможным этот маршрут поставок ни финансово, ни политически, ни физически", — сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Сийярто в Москве принимает участие в Российской энергетической неделе. РИА Новости выступает информационным партнером форума.