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КТК остановил погрузку нефти в Черном море
Нефть
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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил погрузку нефти из-за непогоды в Черном море, прием нефти в систему от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах в... ПРАЙМ, 27.11.2023
нефть, энергетика, новости, россия, ктк, нефть, черное море
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил погрузку нефти из-за непогоды в Черном море, прием нефти в систему от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах в связи с высокой заполненностью резервуаров, сообщила компания.
"Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания. Резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах", — сообщила компания.
Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума — Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.