БРАТИСЛАВА, 19 дек — ПРАЙМ. Исключение в санкциях, благодаря которому Словакия сможет использовать российскую нефть для производства нефтепродуктов, будет действовать в течение 2024 года, сообщила во вторник министр экономики республики Дениса Сакова. Экспорт российской нефти в Индию может превысить 100 миллионов тонн в год

"Хорошие новости из энергетического сектора, у нас есть исключение на импорт российской нефти в 2024 году", — написала Сакова в соцсетях.

Она уточнила, что исключение в санкциях, которое позволит Словакии еще год использовать для производства нефтепродуктов нефть из России, было одобрено в понедельник.

"Для Словакии это означает не только стабильную занятость на НПЗ Slovnaft и более высокие налоговые поступления, это и помощь соседней Чехии, которой грозила нехватка нефтепродуктов, прежде всего дизтоплива", — добавила Сакова.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что республике удалось добиться сохранения в новом пакете санкций Европейского союза против РФ исключения, которое позволяет стране использовать российскую нефть.

В конце ноября спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини отмечал, что отсутствие этого исключения могло бы повлечь дестабилизацию поставок нефтепродуктов во всем регионе. Пеллегрини сообщал, что нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft уже инвестировал в технологии, которые должны позволить перейти на использование другого вида нефти, но предприятию еще необходимо время.