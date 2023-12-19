ПЕКИН, 19 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ и "Роснефть" в октябре представили китайским партнерам нефтегазовый проект "Восток Ойл", они сейчас "смотрят его", заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" будут выше плана, заявил Новак

"Про "Восток Ойл" тоже сегодня говорили, и в том числе я, с точки зрения того, что проект перспективный. Мы его презентовали: и компания "Роснефть", и правительство РФ еще в октябре, на пятом российско-китайском форуме. Сейчас коллеги (китайские — ред.) его смотрят", — сказал Новак журналистам в Пекине.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в 2022 году в Баку пригласил дружественные страны участвовать в проекте "Восток Ойл", который обеспечит потребности в нефти рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая.

"Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, он объединит уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов.

В 2024 году с инфраструктуры проекта сможет отгружаться до 30 миллионов тонн нефти, в 2027 году — до 50 миллионов тонн и в 2030 году — до 100 миллионов тонн. В июне 2022 года глава "Роснефти" Игорь Сечин говорил, что добыча нефти на проекте может составить до 115 миллионов тонн нефти в 2033 году.

Участниками проекта, помимо "Роснефти" с долей в 85%, также являются гонконгский трейдер Nord Axis Limited (10%) и эмиратская Fossil Trading, FZCO (5%).