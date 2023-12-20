МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Объемы экспорта нефти из России в Индию в 2023 году выросли до 70 миллионов тонн, в Китай — до 100 миллионов тонн, появились новые направления, заявил глава "Транснефти" Николай Токарев. Си Цзньпин отметил важность углубления энергетического сотрудничества с РФ

"Существенно, кратно, в разы увеличился объем экспорта в Китай, Индию. Я могу назвать, что в Индию примерно 70 миллионов тонн нефти в текущем году было поставлено. В Китай порядка 100 миллионов тонн нефти. Появились новые направления — Египет, Марокко, Мьянма. Можно перечислять еще целый ряд. Пакистан вот недавно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".