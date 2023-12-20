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2023
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В "Транснефти" оценили динамику поставок российской нефти в Индию и Китай
Нефть
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Объемы экспорта нефти из России в Индию в 2023 году выросли до 70 миллионов тонн, в Китай — до 100 миллионов тонн, появились новые направления, заявил глава "Транснефти" Николай... ПРАЙМ, 20.12.2023
нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, новости, нефть, россия, индия, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Объемы экспорта нефти из России в Индию в 2023 году выросли до 70 миллионов тонн, в Китай — до 100 миллионов тонн, появились новые направления, заявил глава "Транснефти" Николай Токарев.
"Существенно, кратно, в разы увеличился объем экспорта в Китай, Индию. Я могу назвать, что в Индию примерно 70 миллионов тонн нефти в текущем году было поставлено. В Китай порядка 100 миллионов тонн нефти. Появились новые направления — Египет, Марокко, Мьянма. Можно перечислять еще целый ряд. Пакистан вот недавно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".