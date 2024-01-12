МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили рост почти до четырех процентов, а стоимость нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с 27 декабря 2023 года, следует из данных торгов. Эксперты оценили возможность полностью перенаправить нефть на Севморпуть

По состоянию на 13.36 по московскому времени цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,46 процента, до 80,09 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 3,64 процентов, до 74,66 доллара.

Ранее рост стоимости энергоресурса прогнозировал финансовый аналитик BitRiber Владислав Антонов. По его мнению, если покупатели пройдут отметку в 79,34 доллара за баррель, то цена может подняться до 81,50 доллара. Антонов связал увеличение цены на нефть с геополитическими рисками, в том числе с ударом США и Великобритании по Йемену.

Анна Буйлакова, аналитик "Цифра Брокер" также назвала нападение на хуситов причиной подорожания "черного золота". По ее словам, рост котировок окажет поддержку акциям нефтяных компаний.

В ночь на пятницу, 12 января, американо-британская коалиция нанесла 23 авиационных удара по позициям хуситов на территории Йемена. Представители движения "Ансар Алла" (хуситы) заявляли о пяти погибших и шести раненых бойцах.