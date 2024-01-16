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Импорт Турцией российской нефти достиг рекордной отметки
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Экспорт российской нефти в Турию в декабре 2023 года достиг рекордной отметки и составил 444 тысяч баррелей в сутки, пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Kpler... ПРАЙМ, 16.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Экспорт российской нефти в Турию в декабре 2023 года достиг рекордной отметки и составил 444 тысяч баррелей в сутки, пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Kpler.
Согласно данным издания, в декабре прошлого года около 85% поставок в Турцию пришлись на танкеры из балтийских портов Приморск и Усть-Луга.
Еще в ноябре Россия поставляла в Турцию 400 тысяч баррелей нефти сорта Urals в день, что составило около 14% от ее общего экспорта морским транспортом. В Kpler оценивают ноябрьский объем поставок в эту страну в 432 тыс. барр. в сутки.
Кроме того, в 2023 году Турция нарастила ввоз российских дизельного топлива, топочного мазута, а также авиационного и судового топлива. По данным аналитиков, поставки подскочили на 200% в январе-ноябре 2023 года, составив примерно 0,29 миллиона баррелей в сутки.
Ранее сообщалось, что Евросоюз продолжает закупать российскую нефть, несмотря на обещания отказаться от нее, но по рекордным ценам и через Индию. Согласно данным, поставки энергоресурса из Индии в страны ЕС достигли исторического максимума.