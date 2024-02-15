МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ожидается, что спрос на нефть в мире в этом году существенно замедлится, а быстро растущая добыча в Северной и Южной Америках поддержит предложение на фоне ограничений, введенных ОПЕК и ее партнерами. Такие выводы содержатся опубликованном в четверг прогнозном докладе Международного энергетического агентства (IEA).

Агентство оставило в силе прогноз, согласно которому рост спроса на нефть в этом году замедлится до 1,2 млн баррелей в день с 2,3 млн баррелей в день в 2023 году в результате ослабления роста экономики. Также ожидается, что в среднем спрос будет находиться на уровне 103 млн баррелей в день.

"Рост мирового спроса на нефть теряет импульс", — сказано в ежемесячно докладе IEA. Существенное замедление началось в прошлом году, и в 4-м квартале рост спроса составил 1,8 млн баррелей в день против 2,8 млн баррелей в день в 3-квартале, сообщили в агентстве. На этот год оно прогнозирует замедление роста до 1,4 млн баррелей в день в 1-м квартале и до 1 млн баррелей в день во 2-м квартале.

Спрос будет сосредоточен в Китае, Бразилии и Индии, на которые в этом году придется почти 80% роста мирового потребления. Подобная картина наблюдалась в 2018-2019 годы, когда эти три экономики обеспечивали почти 90% повышения спроса, сказано в докладе IEA.

В среду ОПЕК подтвердила, что ожидает роста мирового спроса в этом году на 2,2 млн баррелей в день, а в следующем — на 1,8 млн баррелей в день.

В IEA считают, что рост добычи в не входящих в ОПЕК+ странах в этом году будет способствовать росту предложения на 1,7 млн баррелей в день, до среднего значения 103,8 млн баррелей в день. Предыдущий прогноз оценивал предложение в 103,5 млн баррелей в день.

В январе по сравнению с декабрем мировая добыча нефти сократилась на 1,4 млн баррелей в день в результате непогоды в Северной Америке и более существенного снижения добычи в странах ОПЕК, сообщили в IEA. сокращения добычи в странах ОПЕК, сообщили в IEA.

"Рост предложения в этом году, который в основном обеспечат США, Бразилия, Гайана и Канада, должен более чем перекрыть ожидаемый рост спроса, но резкое сокращение добычи в январе создало проблемы на старте года", — сказано в докладе агентства.

Несмотря на продление ограничений на добычу в ОПЕК и увеличение их размеров, в IEA ожидают небольшого роста запасов в 1-м квартале, что может сдержать волатильность рынка, обусловленную геополитическими рисками и в целом небольшими запасами нефти в мире.

Экспорт нефти из России в январе по сравнению с декабрем почти не изменился и составил около 7,7 млн баррелей в день. Вместе с тем доходы от экспорта выросли на 1,4%, до 15,7 млрд долларов, благодаря умеренному росту цен. В докладе агентства сказано, что удары по российским НПЗ пока не отразились на отгрузке продукции, но если ремонтные работы затянутся, то возможно существенное влияние на товарные потки.

В январе фьючерсы на нефть подорожали примерно на 5 долларов за баррель при поддержке связанных с ближневосточным конфликтом опасений и перебоев в добыче в Северной Америке.

"Баланс мирового рынка нефти в январе стал более напряженным, несмотря на очевидную слабость спроса, — сказано в докладе IEA. — Экстремальные холода в ключевых нефтедобывающий регионах США и Канады обусловили существенный дефицит предложения, который совпал с дополнительными добровольными сокращениями добычи в некоторых странах ОПЕК".