Шульгинов рассказал о помощи "нефтяникам" в расчетах с Индией и Турцией
ВЛАСТИ РФ ПОМОГАЮТ НЕФТЕГАЗОВЫМ КОМПАНИЯМ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ПО РАСЧЕТАМ С ИНДИЕЙ И ТУРЦИЕЙ — ШУЛЬГИНОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/oil/20240220/843118207.html
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ВЛАСТИ РФ ПОМОГАЮТ НЕФТЕГАЗОВЫМ КОМПАНИЯМ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ПО РАСЧЕТАМ С ИНДИЕЙ И ТУРЦИЕЙ — ШУЛЬГИНОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/oil/20240220/843118207.html
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