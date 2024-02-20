2024-02-20T12:48:11+03:00

2024-02-20T12:48:11+03:00

2024-02-20T12:48:11+03:00

2024

https://1prime.ru/oil/20240220/843118207.html

Шульгинов рассказал о помощи "нефтяникам" в расчетах с Индией и Турцией

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ВЛАСТИ РФ ПОМОГАЮТ НЕФТЕГАЗОВЫМ КОМПАНИЯМ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ПО РАСЧЕТАМ С ИНДИЕЙ И ТУРЦИЕЙ — ШУЛЬГИНОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 20.02.2024

нефть, энергетика, финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60