МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Размер ежемесячной накопительной пенсии в России начиная со следующего 2021 года может снизиться. Как пишет газета "Известия", это произойдет за счет увеличения срока выплат.

Издание отмечает, что об этом говорится в законопроекте министерства труда и социальной защиты, который разработан на основе данных Росстата о росте продолжительности жизни в стране.

Как следует из документа ведомства, со следующего 2021 года года срок расчета выплаты накопительной части пенсии может вырасти с 258 до 264 месяцев, или 21,5 года до 22 лет.

На это время будет делиться вся сумма пенсионных накоплений, которую россияне начнут получать после выхода на трудовой отдых.

Издание приводит в качестве примера ситуацию, когда сумма накоплений составляет 100 тысяч рублей. В этом случае ежемесячная выплата составит 378 рублей. Сейчас это 387 рублей.

Если у пенсионера скопился миллион рублей, то выплата в месяц будет составлять 3,78 тысячи рублей. Сейчас это и 3,87 тысячи рублей.

Срок выплат накопительных пенсий увеличивают ежегодно, начиная с 2016 года: за этот период он вырос на 30 месяцев.

Напомним, что в декабре прошлого 2019 года президент РФ Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года. Она была заморожена еще в 2014 году: все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в ПФР, пошли в страховую часть.

Правительство страны обещало, что это временная мера, но мораторий продлевался несколько раз.