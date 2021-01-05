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Путин рассчитывает на отсутствие сбоев при очередной индексации пенсий
Пенсии
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Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на отсутствие сбоев в процессе очередной индексации пенсий в 2021 году и попросил доложить, как отлажен данный механизм. "С 1 января... ПРАЙМ, 05.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на отсутствие сбоев в процессе очередной индексации пенсий в 2021 году и попросил доложить, как отлажен данный механизм.
"С 1 января текущего года у нас уже заложена очередная индексация пенсий на 6,3%, то есть выше уровня инфляции… Знаю, что ресурсы для этого предусмотрены. Как отлажен сам процесс такой индексации? Надеюсь, что здесь никаких сбоев тоже не будет", — заявил глава РФ на видео-совещании по социальным вопросам во вторник.
Путин попросил министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова доложить о реализации механизма индексации пенсий.