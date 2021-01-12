МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года, сообщил один из авторов проекта глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Минтруд проиндексировал пенсии выше инфляции в 2021 году

"Настоящим проектом федерального закона предлагается осуществлять дополнительную индексацию социальных пенсий, страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии, и в случае его принятия указанные пенсии и фиксированная выплата будут индексироваться", — говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту закона, предполагается, что социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год в соответствии с действующим порядком и дополнительно с 1 июля, в случае если темп роста цен на товары и услуги (инфляция) за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

Страховые пенсии предлагается индексировать с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, а с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с 1 апреля — исходя из роста доходов ПФР.

Также предполагается индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января, а с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год. При этом правительству Российской Федерации будет предоставлено право принять решение о дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР.

Ранее сообщалось, что Нилов разработал соответствующий законопроект, однако в кабмине его не поддержали. В заключении на законопроект отмечалось, что согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его реализация потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Вместе с тем, проект закона не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств, отметили в кабмине.