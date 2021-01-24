МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В Московской области минимальная пенсия для неработающего пенсионера в 2021 году составляет 10 648 рублей, сообщается на портале региона. Россиянам напомнили о повышении соцвыплат с 1 февраля

Неработающие пенсионеры Подмосковья, кто получает пенсию ниже прожиточного минимума, имеют право на получение региональной социальной доплаты. В 2021 году размер минимальной пенсии для пенсионеров в области достигнет 10 648 рублей.

Подать заявление на региональную доплату можно онлайн на портале Госуслуг.

"Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в 2021 году будет доведена до уровня 10 648 рублей, ее получат около 171,5 тысячи жителей Московской области", — комментировала ранее министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская.

Для получения выплаты неработающим пенсионерам необходимо быть зарегистрированным по месту жительства либо пребывания на территории Подмосковья.

Помощь выделяется:

жителям, которые получают пенсию по старости или за выслугу лет,



по инвалидности,



по случаю потери кормильца. В том числе — люди старше 18 лет, потерявшие кормильца и обучающиеся в учебных заведениях на очной форме. Выплата будет производиться до 23 лет, то есть до окончания обучения.

В регионе есть еще одна ежемесячная выплата. Ее назначают неработающим одиноко проживающим пенсионерам Подмосковья старше 65 лет. Это доплата в размере одной тысячи рублей.

"Выплата назначается автоматически, никаких заявлений льготникам писать не нужно. Ежемесячно выплату получают 223 633 одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и старше", — поясняла Фаевская.