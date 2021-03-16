МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В том случае, если в России вернут накопительную пенсию, родственники умерших пенсионеров смогут получать ее в наследство. Об этом написало URA.RU со ссылкой на комментарий политолога, экономиста, члена генерального совета "Деловой России" Антона Любича. В России изменили правила оформления пенсий за умерших

Он отметил, что "существует накопительная пенсионная система. Средства, которые граждане вносили на свои индивидуальные накопительные счета, наследуют". Для того, чтобы люди могли получать такое наследство, необходимо восстановить работу накопительного компонента, разморозить средства, которые вносились до 2014 года и компенсировать период выплат по текущий год.

Экономист, председатель партии "Гражданская инициатива" и бывший министр экономики России Андрей Нечаев выразил мнение, что при нынешней пенсионной системе наследование пенсий было бы затруднительным. Он напомнил, что люди в России получают пенсию пожизненно, даже если их взносы иссякли. При этом есть люди, которые платили в пенсионный фонд, но не получили оттуда ни рубля, не дожив до пенсионного возраста. "Если взносы возвращать, возникнет серьезная проблема уплатой пенсий тем, кто их получает", — отметил экс-министр.