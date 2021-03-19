МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России (ПФР) устранил разночтения в своей базе с базами МВД и Федеральной налоговой службой (ФНС). Как пишет "КП" со ссылкой на данные Счетной палаты по итогам работы над ошибками, были устранены разночтения в десятках тысяч случаев, что привело к доначислению пенсий некоторых россиян. Эксперт рассказала, когда рубль обрушит доллар на 10 процентов

Издание поясняет, с чего началась ситуация с проверкой. В августе 2020 года Счетная палата под управлением Алексея Кудрина обнаружила, что части россиян неправильно начисляют пенсии: выплаты были занижены по тем или иным причинам.

Проблемы связаны с ошибками в системе персонифицированного учета: пенсионеры из-за этого получали меньше положенного.

Счетной палате удалось выяснить, что на одного и того же человека могли открыть два счета, а потом начисляли пенсию только на один из них. В итоге выплата от государства была меньше положенной.

"Часто такая проблема возникала после смены фамилии (в основном при выходе замуж). Оказывается, ПФР не указывал на лицевых счетах данные о смене фамилии. Отсюда и появлялась ошибка", — пишет издание.

Вторая проблема, которую выявили аудиторы, — один номер СНИЛС могли присвоить сразу двум гражданам. Как правило, поясняет издание, это происходит в тот момент, когда человек заполнял анкету и ошибался в написании номера.

Как констатируют в Счетной палате, в последние полгода ПФР вместе с МВД и ФНС перепроверили данные почти всех россиян. И там, где нужно было, данные актуализировали.