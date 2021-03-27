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https://1prime.ru/pensions/20210327/833335890.html
В России ускорят выдачу пенсионных свидетельств
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В Российской Федерации выдачу пенсионных свидетельств ускорят: оформить необходимые бумаги можно в отделении ПФР или онлайн, пишет "Парламентская газета". Итак, сотрудники... ПРАЙМ, 27.03.2021
пфр, россия, пенсии, пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. В Российской Федерации выдачу пенсионных свидетельств ускорят: оформить необходимые бумаги можно в отделении ПФР или онлайн, пишет "Парламентская газета".
Итак, сотрудники отделений Пенсионного фонда России (ПФР) должны оформить пенсионное свидетельство в день обращения гражданина, если он пришел лично. В течение трёх рабочих дней — если заявка была подана онлайн.
Такой проект постановления пенсионного фонда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как прокомментировали эту инициативу в Совете Федерации, такая норма следует в русле государственной политики, которая направлена на ускорение и упрощение процедуры выдачи всех видов документов.
Напомним, что до 2015 года пенсионеры в России получали удостоверения в виде бумажных книжечек. Их формат время от времени менялся.