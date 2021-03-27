МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. В Российской Федерации выдачу пенсионных свидетельств ускорят: оформить необходимые бумаги можно в отделении ПФР или онлайн, пишет "Парламентская газета".

Итак, сотрудники отделений Пенсионного фонда России (ПФР) должны оформить пенсионное свидетельство в день обращения гражданина, если он пришел лично. В течение трёх рабочих дней — если заявка была подана онлайн.

Такой проект постановления пенсионного фонда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как прокомментировали эту инициативу в Совете Федерации, такая норма следует в русле государственной политики, которая направлена на ускорение и упрощение процедуры выдачи всех видов документов.

Напомним, что до 2015 года пенсионеры в России получали удостоверения в виде бумажных книжечек. Их формат время от времени менялся.