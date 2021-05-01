МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Прожить только на пенсию от государства для россиян является проблематично, поэтому, как пишет РБК, эксперты дали несколько советов касательно того, как суметь накопить на старость достаточную сумму.

Итак, как отмечают эксперты, составить инвестиционный портфель, чтобы получать стабильный доход через 20-30 лет, вполне возможно.

Отмечается, что в прошлом 2020 году средний размер пенсии в России составил почти 15 тысяч рублей: на эту сумму можно позволить себе самый минимум.

По данным ПФР, к следующему 2022 году средний размер пенсий в стране может достигнуть почти 18,3 тысячи рублей.

"Даже если в будущем пенсия будет продолжать повышаться, цены тоже не стоят на месте. И если жить только на государственную пенсию, то придется отказаться от привычного образа жизни. Чтобы не бедствовать в старости, о доходах лучше позаботиться заранее", — пишет РБК.

Сумма накоплений зависит от планов конкретного человека: хочет ли он на пенсии путешествовать, жить в загородном доме или что-то еще.

Для этого необходимо продумать, какую сумму хочется дополнительно получать в старости каждый месяц, также надо определить: когда планируется выход на пенсию.

Эксперты в своих вычислениях исходили из того, что человеку сейчас 30 лет, он хочет к государственной пенсии получать прибавку в 50 тысяч в месяц, а на пенсию уйдет в 65 лет.

"С 1 января 2021 года срок дожития вырос на полгода до 264 месяцев. Это срок, в который россиянин будет получать накопительную часть пенсии. Если взять срок дожития и умножить его на желаемую прибавку к пенсии, то получится 13,2 миллиона рублей. Такую сумму нужно будет накопить к старости. Если не учитывать доходность от инвестиций, инфляцию, рост или снижение зарплаты, то каждый месяц в течение 35 лет нужно будет откладывать около 31,4 тысячи рублей" пишет издание.

Как рассказал аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов есть определенный рейтинг возможных инвестиций:

Банковские вклады



Пенсионные планы негосударственных фондов

Накопительное страхование жизни

Физическая жилая недвижимость

Наличная валюта

Облигации

Фонды акций, облигаций и недвижимости

Акции отдельных компаний

Золото

Для достижения оптимального эффекта, нужно копить на пенсию параллельно в двух-трех инструментах. И хотя бы один из них должен быть из нижней части списка — последних четырех пунктов, отметил он.

Банковские вклады и недвижимость — одни из самых популярных вариантов, но не самые доходные.

Инвестиции на фондовом рынке — более рискованный способ, чем вклад, но больше возможностей заработать именно на этом способе.

Как рассказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, при формировании пенсионных накоплений стоит отдавать предпочтение инвестициям в фонды — биржевые и ПИФы.

Таким способом можно обеспечить широкую диверсификацию инвестиций для небольших сумм. Также это позволит экономить на налогах: фонды не платят налоги на купоны и дивиденды, которые получают, а реинвестируют их в полном объеме.

Он также посоветовал начинать формировать пенсионный портфель как можно раньше: чем дольше срок до выхода на пенсию, тем больше ваши деньги будут работать.

Потапов подчеркнул, что уровень риска инвестора меняется в течение жизни, и вместе с ним должен меняться уровень риска и состав портфеля.

Сформировать подходящий портфель можно не только самому или с помощью управляющей компании. В этом может помочь робот-советник в приложении брокера, который не только соберет портфель, но и будет давать рекомендации, как им управлять.

Ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" считает, что наиболее эффективный способ — составить пенсионный портфель из комбинации инструментов без риска и с низким риском.

При слабом рынке стоит увеличивать долю акций, а при высоких ставках, как, например, в 2014-2015 годах, можно наращивать долю облигаций, считает он.

Он посоветовал не вкладываться в рискованные инструменты для формирования долгосрочного портфеля. В частности, в акции роста, которые могут быть очень неустойчивыми. Перспективы таких дивидендов остаются неясными. неясными.

Емельянов также отмечает, что капитал на старость, как правило, существует в виде пассивного дохода — проценты со вкладов, страховая рента, платежи со сдачи недвижимости в аренду, купоны с облигаций, дивиденды с акций. Но в период накопления лучше всего использовать более доходные инструменты, в основном акции широкого рынка или акции роста.

"Только они стабильно обгоняют инфляцию на таком длинном горизонте, чтобы успеть заранее подготовиться к пенсии (10-30 лет). Как вариант, можно рассматривать длинные государственные облигации, а также средние и длинные корпоративные бумаги. Акции в рублях в среднем приносят около 8% в год сверх инфляции, золото — до 6%, облигации — до 2%", — пояснил он и добавил, что лучше всего начинать собирать пенсионный портфель с фондов акций и облигаций, а потом плавно переходить на бумаги отдельных компаний и государств, если есть время и желание в них разобраться.

Он также считает, что часть сбережений в любом случае должна быть на вкладах в банках или наличной валюте.