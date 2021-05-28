МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Большинству россиян достаточно дохода 70-150 тысяч рублей в месяц, чтобы самостоятельно копить на пенсию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на итоги опроса сервиса "Работа.ру" и СберНПФ (негосударственный пенсионный фонд Сбербанка).

Отмечается, что для того, чтобы начать делать долгосрочные накопления прямо сейчас и реализовать свои планы до наступления пенсионного возраста, почти половине жителей России (43%) требуется зарплата от 70 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц. Россияне рассказали, за какую зарплату готовы отказаться от отпуска

В свою очередь, 9% опрошенных считают, что для самостоятельного создания пенсионных накоплений достаточно получать до 50 тысяч рублей в месяц. Еще 19% смогут откладывать на будущее с дохода 50-70 тысяч рублей в месяц. 14% опрошенных рассказали, что для накоплений на пенсию им уже сейчас необходимо получать 150-200 тысяч рублей, а 15% — свыше 200 тысяч рублей в месяц.

По итогам опроса стало известно, что на деле из всех опрошенных долгосрочные накопления делают только 20%. Еще 30% планируют начать копить в ближайшее время.

Чаще всего те, кто копят на долгий срок, откладывают ежемесячно 5% своего дохода (62% от числа тех, кто занимается накоплением). Каждый пятый житель России (21%) отправляет на сбережения 5-10% дохода. Только 2% россиян рассказали, что могут откладывать на будущее свыше 50% доходов.

Помимо этого, более половины опрошенных (61%) указали, что планируют выйти на пенсию в положенный срок. Чаще всего на пенсии россияне хотели бы проводить больше времени с семьей и внуками (31%). На втором месте по популярности среди планов о времяпрепровождении в старости — продолжать работу по специальности, 29% хотели бы на пенсии найти подработку.

Почти каждый пятый участник исследования (18%) на пенсии хочет много путешествовать. 15% жителей России к старости мечтают найти для себя новое дело и открыть собственный бизнес, а 12% планируют переехать в другой город или страну. Еще 11% опрошенных после окончания карьеры собираются заняться творчеством.