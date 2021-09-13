МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое включает в трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию, периоды профобучения и дополнительного профобразования в случае, если за сотрудником сохранялось место и зарплата. Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации. Титов рассказал, зачем нужна индексация пенсий работающим пенсионерам

Ранее сообщалось, что министерство труда и социального развития направило в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников. Документом предусмотрено включение в стаж, который дает право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации. Условие — что в эти временные отрезки за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

"Утвердить прилагаемые правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 2,6 и 7 части 1 статьи 32 Федерального закона "О страховых пенсиях"", — отмечается в постановлении премьер-министра.

Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.