МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило назначение социальной пенсии по старости для граждан, принадлежащих к малочисленным народам Севера, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 22 федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Таким получателям необходимо при обращении за установлением пенсии самостоятельно представить документы, подтверждающие принадлежность к данной категории граждан.