В Минтруде рассказали о размере пособия по больничному в следующем году
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В следующем 2022 году в России максимальный размер пособия по больничному увеличится до 2 572 рублей 60 копеек в день, пишет "Российская газета" со ссылкой на министерство труда и социальной защиты РФ.
В настоящее время за один день нетрудоспособности работнику в максимальном размере платят 2 434 рубля 25 копеек. В месяц — немногим более 74 тысяч рублей.
В Минтруде пояснили, что минимальный минимальный размер пособия по больничному не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчете за полный календарный месяц.
Поэтому в следующем году пособие по больничному вырастет следом за МРОТ и составит 13 617 рублей за месяц. Это 439 рублей 25 копеек в день.
В максимальном размере пособие по временной нетрудоспособности получают россияне с высокими зарплатами. В этой ситуации выплаты напрямую зависят от среднего заработка сотрудника за последние два года.
- Так, в размере 100% от заработка больничный оплачивается, если у человека есть страховой стаж не менее 8 лет.
- В размере 80% — при страховом стаже от 5 до 8 лет.
- В размере 60% — при страховом стаже до 5 лет.
Как следует из проекта бюджета Фонда социального страхования (ФСС), в 2022 году в среднем за один день больничного россияне будут получать 1202 рубля 78 копеек.
https://1prime.ru/pensions/20211030/835077274.html