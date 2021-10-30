МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В следующем 2022 году в России максимальный размер пособия по больничному увеличится до 2 572 рублей 60 копеек в день, пишет "Российская газета" со ссылкой на министерство труда и социальной защиты РФ.

В настоящее время за один день нетрудоспособности работнику в максимальном размере платят 2 434 рубля 25 копеек. В месяц — немногим более 74 тысяч рублей.

В Минтруде пояснили, что минимальный минимальный размер пособия по больничному не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчете за полный календарный месяц.

Поэтому в следующем году пособие по больничному вырастет следом за МРОТ и составит 13 617 рублей за месяц. Это 439 рублей 25 копеек в день.

В максимальном размере пособие по временной нетрудоспособности получают россияне с высокими зарплатами. В этой ситуации выплаты напрямую зависят от среднего заработка сотрудника за последние два года.

Так, в размере 100% от заработка больничный оплачивается, если у человека есть страховой стаж не менее 8 лет.



В размере 80% — при страховом стаже от 5 до 8 лет.



В размере 60% — при страховом стаже до 5 лет.

Как следует из проекта бюджета Фонда социального страхования (ФСС), в 2022 году в среднем за один день больничного россияне будут получать 1202 рубля 78 копеек.